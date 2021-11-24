特力屋中山邱毓倫店長測試家中水壓穩定性(公所提供／戴上容新北傳真)

居住安全不能等，林口區公所整合區域資源，盤點設施、人力等，在東勢里推動自主型防災社區，近期更攜手消防局、志工隊以及特力屋公司，全面檢視獨居長者熱水器的裝設安全，加強宣導避免一氧化碳中毒觀念，若有安全疑慮及透過管道協助進行更換。

東勢里里長李文基表示，高雄發生城中城日前發生慘烈火警，推動自主型防災社區編組時，民眾留下深刻印象。防災宣導從個人、家庭及社區等層面提供應變資訊，並加以任務編組進行基本防救災技能訓練，最後透過演練應變各編組角色分工。

特力屋股份有限公司林口中山分公司店長邱毓倫表示，今年與公所合作簽署防災合作備忘錄後，提供各項公益服務，不僅協助獨居長者安裝強制排氣型熱水器，也會提出專案優惠，減輕長者的負擔。

消防局第二救災救護大隊表示，針對公所志工隊提報的弱勢個案，已經全部派員前往家中訪視完畢，符合資格個案會協助申請補助。冬季到來，一氧化碳中毒案例大多為燃氣熱水器安裝不當，加上緊閉門窗，環境通風不良而造成，呼籲民眾要保持環境通風，且定期進行熱水器檢修，避免發生意外。

林口區區長藍品畯表示，林口區推動防災社區工作已邁入第五年，區公所媒合企業及學校參與建立夥伴關係，厚植社區防救災能量，而在社區下的個人居家安全也是首重的一環，防災重於救災，離災優於防災，平時就隨時盤點各界資源做好防災的準備才能避免憾事發生。