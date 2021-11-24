剛剛結束的聯合國氣候變化綱要公約第26次會議(COP26)，讓減碳議題重新獲得全球的重視。最後的協議內容，也設下更高的2030減碳目標。一般都認為，無限制的開發、發展是環保問題的大敵；但事實上，信義房屋已經證明兩者可以並存。透過「信義開發三支箭」，讓環保與發展的平衡，有了全新的典範。

第一箭：透過BIM將資源效率發揮到極致

所謂的BIM，英文全名是 “Building Information Modeling”，翻譯成中文是「建築資訊模型」。傳統建築的模式，是在畫出設計圖後，經過審核完成即行施工。實務上看，儘管有專業把關，但在實際施作過程中，仍避免不了錯誤或延宕，導致資源的浪費。

但信義開發導入BIM建模系統後，建置專業團隊，讓個案從前期規劃設計開始就將系統導入，進而展開施工管理，確保建物品質。整合建物的建築、結構、機電三大領域資訊，在減少資源浪費同時，也提供顧客更高品質及安全舒適的住居環境。

更簡單的來說，BIM就是「先用電腦把建築蓋一遍」，以具有BIM技術内涵之3D軟體工具運作載體，包括規劃、設計、施工等各個階段，都事先模擬一遍，就不必再從實際施作中糾錯。

如今這套系統，也已有了具體案例，包括信義「嘉和.」和「嘉品」。具體達到的效果，包括設計優化、品質強化和空間最適化。在機電設計優化方面，有效降低圖紙中錯漏碰，以及改善各專業圖紙衝突、剖圖繪製不易等問題，並減少跨專業溝通的誤會。在品質強化方面，則有效降低視圖解讀差異。

第二箭：「建物生產履歷」

所謂「建物生產履歷」，是將建物的一切生產過程透明化，除了讓消費者放心，產生信任，讓建物更保值，也更能符合環保的要求。

信義開發此一作法，是源於集團立業理念，除了環保，還有為客戶堅持把關。信義開發認為，從材料溯源管理到秉持職人精神的細心管控是責任，品管也不應只在客戶看的到的地方，而是全程管控。

舉例來說，結構安全是住宅的根本，完整的防水系統則是舒適居家的基礎，但是這兩者的產製過程卻是消費者看不到的，過去只能仰賴業者「良心」，信義開發選擇較為困難卻正確的道路，完整的幫客戶把關，並負責任地把資訊透明公開。在具體的案例方面，信義「嘉和.」在規劃及施工階段皆已詳實紀錄，交屋時即可提供住戶建物生產履歷，範圍包括柱、牆、樑、板結構以及裝修工程的施工過程和檢驗報告，提供讓人住得安心的建築品質。

第三箭：從社區做起，「好鄰社區營造」

建築物永續要做得好端賴良好的社區共同意識，信義認為，最後一哩路就是「社區營造」，讓理念落實可長可久。

在具體案例上，信義開發直接將社造計畫在預售時就開始展開，並在「嘉品｣接待中心旁，另設「OUR-Space」社造體驗館，讓「社造體驗館就是鄰里活動中心」。除不定期舉辦｢社造講不停｣公寓大廈講座、特展及客戶專屬活動外，並將社造體驗館提供給政府單位或企業團體舉辦講座等人文活動。自此「OUR-Space」社造體驗館成為江翠水岸文藝聚落；各種活動，每個月吸引超過300位民眾前來體驗，成功凝聚在地人心，分享生活經驗。

「OUR-Space｣社造體驗館，打造美好生活的100種可能。(圖/信義房屋提供)

而信義房屋於2004年起推動社區一家計畫，至今也涵蓋了全台98.9%的鄉鎮市區，投入逾新台幣4億元，支持2376個單位完成他們理想家園的夢想，雖然每個社區樣貌各異、人文內涵也互不相同，但共通點都是為了提升生活品質、追求公共利益。可說將理念與實務結合並拓展到社區，發揮到極致。