桃園市長鄭文燦24日宣布，市警局即日起透過交叉、複式巡查，提高超商見警率及巡邏密度，「要進去派出所、不是只有簽到！」(蔡依珍攝)

桃園龜山發生超商店員遭刺命案，桃園市長鄭文燦24日宣布，市警局即日起透過交叉、複式巡查，提高超商見警率及巡邏密度，「要進去派出所、不是只有簽到！」，另也要增加超商、保全和警方的三方協調，讓超商夜間工作安全獲得更大保障，桃議會也提臨時動議要求市府協助家屬提出國賠，鄭文燦說若家屬有意願會請法務局協助，至於內政部長徐國勇所提的「配辣椒水自保」，他未正面回應，僅說：「都是可以討論的多元方案！」

「超商的夜間工作安全需要多元的方式來提升！」鄭文燦說，市警局刑事警察大隊已邀集四大超商研議，在最短時間完成新方案，包括超商設置巡邏箱及電子簽到，由警察局與守望相助隊交叉巡邏，目前大部分都已設巡邏箱，沒設的會趕快補設，另外也由派出所及警備隊交叉巡查增加見警率，「要進去派出所，不是只有簽到！」讓超商夜間工作安全得到保障，減少夜間工作的風險。

鄭文燦也提到要加強聯繫，超商與派出所的警民熱線要放置在容易使用的地方，若遇突發事件執行警力可以立刻到場，派出所也要和超商設置「Line群組」，強化平時聯繫、隨時掌握狀況，都將列為派出所警勤區工作重點，另外4大超商也有自己的保全公司，會加強超商、保全和警方的三方協調，讓超商本身的安全防衛能力跟警政單位搭配，用多元的方式提升夜間安全，宣布桃園方案將搭配中央的計畫即起開始施行。

至於內政部長徐國勇「每日一計」宣布超商店員配辣椒水自我防衛，鄭文燦未正面回應，僅表示多元的方案都可以討論，重點就是要提升超商安全。

桃園市議會也提出臨時動議，建請市府指派副市長層級，依勞基法協助遇害家屬獲得最高額職災補償、依犯罪受害人保護法申請遺屬補償，另考量遇害店員是因執行政府頒布的防疫工作而送命，研議是否符合廣義上執行公務，獲得「因公殉職」的撫恤金補償或申請國家賠償。鄭文燦對此表示，此部分要由家屬提出，若家屬有意願，將請法務局研議與協助。

「我完全能感受到家屬失去家人的悲痛！」鄭文燦說23日去探視家屬，父母對於勤奮認真的兒子遭受到不幸意外，都很難接受，希望政府能夠和民間業者充分合作，保護員工夜間工作安全，他已特別請勞動局建立窗口協助保險職災補償，法務局也要協助犯罪被害人補償，民政局和社會局也要協助善後工作，讓家屬得到最大支持跟撫慰。

「任何藉口都不能當脫罪理由，凶嫌來回三趟，家屬對這點很難接受！」鄭文燦強調，凶手只因超商店員善意提醒要戴口罩，沒有發生衝突，就主動行刺殺害店員，惡行非常重大，要求警察局移送資料要完整，行凶過程全部的證據都要移送，協助司法單位從嚴偵辦、從嚴審理告慰死者，也對家屬跟社會有所交代。