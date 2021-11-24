由於許姓、洪姓役男出手，未造成更大的車禍，國道警方特別致贈紀念品感謝。（翻攝照片）

一名56歲的林姓男子21日晚間駕駛遊覽車，載一批收假的軍人前往苗栗縣的斗煥坪營區，未料在行經國道一號湖口路段時，疑似心肌梗塞突然發作，而車上的許姓、洪姓2名軍人驚覺不對，立即協助林男鬆開油門，並將車子停下，而林姓男子送醫後不治身亡，不過車上43名乘客均無大礙。

國道公路警察局第二公路警察大隊指出，許、洪2人國軍弟兄在危難之際，發揮人飢己飢、人溺己溺的急難救助精神，不僅全車乘客平安，意外發生後也未造成其他車輛追撞，因此特別致贈紀念品，感謝兩人的英勇作為。

據了解，林姓男子駕駛的遊覽車21日傍晚6點許，行經國一南下86.7公里新竹湖口路段，疑似心肌梗塞陷入昏迷，但腳持續踩油門，許、洪2人發現不對，立即上前協助，由許姓役男先穩住方向盤，避免車輛持續偏移、回到正軌，洪男則幫助林姓駕駛松開油門，並減速停下，再按下警示燈，避免讓後方車輛追撞。

國道警方獲報事故後，也立即前往現場，排除車禍。不過林姓男子送醫後仍不治身亡，未能挽回一命，所幸遊覽車全車平安，也未再釀出其他事故，未造成更大的風波。