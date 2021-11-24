52歲女星何如芸雖然還在跟花蓮美崙大飯店董事長王敏錡打離婚官司，但時常更新社群平台，與粉絲分享生活的美好，昨日秀出一張穿著清涼的運動照，好身材看不出是2個孩子的母親。

最近東北季風來勢洶洶，全台明顯轉涼，北部氣溫約在12.3度至20度左右，外出都要多加件夾克，只不過何如芸昨（23日）不畏低溫，在IG限時動態寫道：「早安！今天這麼冷還要上健身課，給自己一個愛心吧！」同時上傳一張辣照，只見她頂著素顏，身穿寶藍色細肩帶內衣，襯托雪白肌膚，由於鏡頭由上往下拍，一對渾圓雙球露出一半，性感身材令人看得臉紅心跳，也佩服何如芸的毅力。

事實上，何如芸跟部分民眾一樣，曾當過沙發馬鈴薯，直到今年東京奧運，她看到選手們凹凸有致的體態，突然覺得不該繼續放任下去，「立馬約了教練來家裡健身，我發誓：10天之內，把這3個月虛胖的4公斤火速退駕在我的人生中！」

除了請教練嚴格督促自己減重，何如芸平常也會透過爬山、健走等戶外活動消耗熱量，一雙筆直長腿完全不輸年輕女生，讓許多網友羨慕不已，留言稱讚：「腿好細呀」、「好美喔」、「身材火辣辣」、「性感的女人」。