港星陳自瑤與演員丈夫王浩信屢傳婚姻亮紅燈，王浩信因拍戲和女星蔡思貝鬧緋聞，王浩信和蔡思貝日前還合體走香港TVB台慶紅毯，留下陳自瑤獨自走星光大道，但正宮陳自瑤也不是省油的燈，她辣穿斜肩露Bra禮服、美艷稱霸全場，不過陳自瑤今則傳出，她對丈夫的緋聞忍無可忍，已向身邊好友、工作人員直言，不想和蔡思貝同台，要和對方劃清界線。

陳自瑤年初在「萬千星輝頒獎典禮2020」上，冷眼看著王浩信以及和老公拍戲爆緋聞的蔡思貝拿下視帝后，陳自瑤瞪大雙眼、眼神死，最後面無表情，讓外界看了很心疼，而上周香港TVB熱鬧舉辦台慶時，王浩信則懶理外界紛擾，挽著蔡思貝親密入場，留下老婆陳自瑤獨自走星光大道，但正宮陳自瑤也不是省油的燈，她辣穿斜肩露Bra禮服，放風美腿亮相，美艷稱霸全場。

不過陳自瑤今則被港媒傳出，她對王浩信的緋聞忍無可忍，個性直率的陳自瑤已向身邊好友、工作人員直言，不想和蔡思貝同台，要和對方劃清界線，雙姝關係降至冰點，雖然陳自瑤出手「半宣戰」傳聞已悄悄傳開，但蔡思貝日前出席台慶時，則和王浩信以視帝、視后身分亮相，蔡思貝的禮服在胸口還有心機挖洞設計，相當火辣。

蔡思貝的禮服在胸口還有心機挖洞設計，相當火辣。（圖／取材自蔡思貝Instagram）

40歲陳自瑤和小2歲王浩信在2011年步入禮堂，隔年生下女兒，陳自瑤升格當人母後，就把重心放在家庭上，但近年頻傳夫妻婚姻亮紅燈，王浩信因拍電視劇《踩過界》而和女主角蔡思貝鬧緋聞，兩人日前雖一起出席活動，但卻猶如陌生人、完全沒互動，婚姻狀態引發外界關心。