隨著氣溫下滑，各地落羽松逐漸變色，麗寶樂園渡假區落羽松秘境預計12/1正式對外開放，摩天輪搭配綿延1.6公里的落羽松草原美景，引人入勝，系列套票也將在近期推出；下殺3.6折的麗寶線上旅展，邁入最後倒數一周，11/25還將推出4項超殺快閃商品搶市！

麗寶樂園渡假區東側、Outlet Mall後方的落羽松秘境，近期因為氣溫轉冷、水量穩定，樹況頗佳，預計在12月中旬將能迎來轉紅的最美時刻，將從12/1開放至明年1/9，「落羽松套票」每人350元，包含落羽松門票還加贈天空之夢摩天輪搭乘券，遊客除了可以步入綿延1.6公里的落羽松林體驗充滿詩意的美景外，還能搭乘摩天輪，從高空俯瞰落羽松祕境全貌、遠眺台灣海峽、雪山山脈、火炎山風貌。

麗寶落羽松秘境今年更首度開放遊客可以入內野餐，坐在滿是橘紅羽葉的草地上，搭配微涼的空氣，讓人彷彿置身歐洲森林享受餐點，「落羽松四人野餐套票」2200元，包含落羽松、天空之夢摩天輪門票、四人份餐點，還加贈造型野餐墊一張；今年還將舉辦「金狗盃」狗狗聖誕趣味競賽，包括聖誕雪橇活動、創意變裝等項目，讓毛小孩一起同樂。

麗寶線上旅展最後倒數一周，11/25中午12點起開賣24小時，將推出「摩天輪/情人塔雙人搭乘券250元」、「密室逃脫+輕食450元」、「雙人麗寶假期3天2夜9999元」等快閃商品，還有眾多商品最低下殺3.6折，想要搶好康的民眾要把握最後機會。