升級版練-15（L-15）高級教練機/輕型攻擊機

中方利用上星期的杜拜航展（Dubai Airshow），展示了升級版練-15（L-15）高級教練機/輕型攻擊機，以致力擴大在在中東和北非的影響力。

據《突發防務》（Breaking Defense）網報導，中航技進出口（中航技）發言人說，更新版練-15在航展中秀出高性能，可靠性和成本效益。它和2009年首度亮相時截然不同，已展現出卓越的戰機性能。而新升級的主要是先進訓練和任務計畫系統，還有改良的航空電子設備。

此外，它還能安裝23mm吊艙砲、小型炸彈、短程和中程空對空飛彈，以及重250和500公斤的雷射導引炸彈。同時它可以為4代和5代戰機提供戰機換裝訓練（LIFT），並在嵌入式訓練系統（Embedded Training System，ETS）支援下，從事伴飛訓練。

而在戰鬥方面，它能執行空戰、空襲，空中偵察和前進空中管制（Forward Air Control）任務等戰術任務。

中航技的發言人強調，練-15既能當高教機，也能作為戰機，將能滿足中東國家的需求，而它現身杜拜航展，可望為中方吸引潛在的長期顧客。

升級版練-15（L-15）高級教練機/輕型攻擊機

然而，練-15尚未達成市場滲透的目標。目前它唯一的海外顧客只有訂購了6架的尚比亞，而第一批練-15已在2016年交付。至於中方空軍共訂購了100架，如今已有幾架在執行任務。報導指出，儘管對中方來說，中東是具有龐大潛力的市場，但他們尚未真正在當地佔有一席之地。

中東防務分析家派崔克（Brandon C. Patrick）說，在中國大陸國家主席習近平治下，北京透過如軍事援助與軍售等不同形式的合作，尋求發揮影響力，並鞏固自身的超級大國地位。

不過，他指出，波斯灣國家口袋特別深，負擔得起頂尖產品，所以不需要在品質上妥協。他並強調，無論中方提供甚麼，都需要與中東和北非國家傳統上傾向使用的美國、歐洲，甚至俄羅斯平台進行同等競爭。

反之，派崔克建議，中方該朝埃及或阿爾及利亞等北非國家尋求機會。他說，如波灣等普遍使用歐美軍機的國家，中方尋求突破的機率比較低。