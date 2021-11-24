周二美股震盪，科技股仍遇賣壓，台股今天在台積電(2330)走低影響，集中市場開高走低，早盤以鋼鐵股中鋼(2002)領軍強攻，航運股亦不弱，加上金融股穩盤向上，台股維持一定之人氣並力撐指數，但台積電跌幅加重，致台股續弱，回測17600點。

周二美股道瓊指數和標普500指數上漲，但那斯達克指數連續第二個交易日收黑。美國公債殖利率走高，使投資人拋售特斯拉和部分科技股。道瓊工業平均指數收漲194.55點或0.55%，為35813.80點。標普500指數漲7.76點或0.17%，為4690.70點。那斯達克綜合指數收跌79.61點或0.5%，為15775.14點。費半收黑0.33%。

台股ADR部分，台積電ADR下跌2.72%；日月光ADR跌0.79%；聯電ADR下跌2.33%。台股今早小漲14點開出，台積電下跌，但鋼鐵、航運股走強，指數一度反彈逾50點站上17700點關卡，最高至17722.89點，但受制台積電走低，指數反轉向下，回測17600點，最低暫報17588.78點，高低點差逾百點。

台積電盤中跌幅擴大，跌9元至603元，回測月線；電子股仍賴中小型強勢股撐盤；欣興等強勢股續強，以及上櫃電子股表現突圍。

整體來看，台股周二收低，今早仍受制於5日、10日線以及17700點關卡，早盤中以鋼鐵股、航運股力撐，加上金融股穩盤，台股維持一定之人氣並力撐指數在17600點之上。

隨著半導體產業各應用需求大增，晶圓代工廠等擴廠，帶動對矽晶圓的強勁需求，環球晶(6488) 、台勝科(3532)與合晶(6182)等矽晶圓廠，皆同步唱旺明年景氣，看好供不應求將延續至2023年，激勵股價。

資金轉向傳產股，今早鋼鐵股強攻。中鋼、中鴻(2014)相繼調降12月內銷盤價，但持續看好明年需求成長，並不認為跌價將成為趨勢，對明年鋼市行情仍看正向。國際大廠同看高鋼價的時代來臨，資金重回鋼鐵股，中鋼集團領軍，鋼鐵股帶量上攻。

回顧周二，台股連續摜破5日、10日線、17800、17700點整數等四道關卡，連續三個交易日收黑，今早因台積電壓盤，台股恐連四黑。

台股連續二個交易日明顯量縮，昨日並出現10月中以來較明顯的回跌走勢。台股今日持續量縮回跌，市場買盤縮手，需留意高檔量縮將導致回檔壓力增高的風險。