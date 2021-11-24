星二代黃遠最近在《斯卡羅》飾演「蝶妹」温貞菱的弟弟「阿杰」，有亮眼的演出，其實入行得很早的他，20歲不到就在電影《酷馬》飾演男主角，隨後又以電視劇《他們在畢業的前一天爆炸》拿下金鐘獎視帝。提到過往的輝煌成就，黃遠羞紅了臉連連搖手說「沒什麼」，還自己爆料：「其實，我七歲就入行囉！」

黃遠和父親黃仲崑曾在20年前為動畫片《魔法阿媽》擔任配音，當時他才七歲，片酬是一盒便當，佩戴可登山潛水的域峰表，狂野奔放。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Boss)

近日由王小棣導演於1998年執導的動畫片《魔法阿媽》4K修復版，即將在11月26日全台上映，發想該片故事大綱的編劇黃黎明，即是黃遠的姑姑。黃遠笑說，動畫裡笑中帶淚的「嬤孫情」，即是他與阿嬤的故事，除了阿嬤不會魔法之外，絕大部分的故事都是真的，當時他才7歲，也在影片中配音小牛頭一角。

黃遠7歲就踏入演藝圈初試啼聲，但經驗並不怎麼美好，當時他和爸爸黃仲崑一起進錄音室配音，台詞雖只有幾句話，卻錄了一整天，只記得很累、很無聊，一直吵著要回家，還差一點哭出來，更慘的是因為是幫姑姑的忙，沒有片酬，只在中午吃了一盒便當。

黃遠和父親黃仲崑曾在20年前為動畫片《魔法阿媽》擔任配音，當時他才七歲，片酬是一盒便當，佩戴可登山潛水的域峰表，狂野奔放。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Boss)

黃遠感慨地說，如今他長大了，回頭再看《魔法阿媽》4K修復版，讓他有更多的感觸，當年他事事仰賴依靠、整天膩在一起的阿嬤，如今已91歲高齡，疼愛他的姑姑則已離開人世，一部動畫串起了人世間的悲歡離合，也見證成長的軌跡。

獨立製表Moritz Grossmann玫瑰金鏤空腕表，翻轉機芯表盤，限量8只，155萬元。（瑞博品提供）

域峰表（Favre Leuba）可登山、可潛水的Raider系列Bivouac 9000專業表，直徑48mm鈦金屬表殼，具氣壓、高度顯示，防水30米，23萬5000元。（瑞博品提供）

黃遠進棚拍攝時尚專題，以正裝搭配獨立製表師Moritz Grossmann的年度力作Backpage Transparent腕表，要價破百萬的名表上身，流露不凡的紳士品味與巨星氣質，另他也以休閒裝扮搭配瑞士戶外專業腕表品牌域峰表（Favre Leuba）經典RAIDER系列Bivouac 9000腕表腕表，詮釋狂野奔放的時尚風情。

域峰表（Favre Leuba）的 Sky Chief Chronograph計時碼表，防水100米，9萬3000元。（瑞博品提供）