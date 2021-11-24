傳出國民黨副祕書長、台北市議員羅智強被徵詢參選高雄市長，國民黨主席朱立倫今天受訪回應，「我剛從高雄過來，我從來沒有聽過這樣的消息，現階段就是全力推動4大公投。」

朱立倫今天上午到台南參加公投宣講及黨慶活動，現場也舉行升旗典禮，他隨後也授證給新進黨員、表揚資深黨員，現場一起唱「生日快樂歌」。

針對羅智強選高雄市長，他說，從來沒聽過這樣的新聞、這樣的消息。他強調，現階段國民黨全力推4大公投，12184項都同意，台灣更美麗，4項同意邁向勝利。