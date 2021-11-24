南投縣議員吳瑞芳，涉嫌利用人頭詐領助理費，總計512萬多元，違反《貪汙治罪條例》，南投地檢署檢察官偵查終結，將吳瑞芳及林姓女子、羅姓及劉姓男子等人，提起公訴。

檢察官在起訴書中指出，吳瑞芳擔任南投縣議會多屆議員，是依法令服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限的公務員；吳瑞芳明知縣議會議員，每人得聘用公費助理2至4人，公費助理補助費用總額，議員每人每月不得超過8萬元，且由南投縣議會編列預算支付，非屬議員薪資的一部分，更非議員個人之實質補貼。

吳瑞芳自2010年3月起至2015年6月止，未聘用林姓女子擔任議員公費助理；自2010年3月起至2018年9月止，亦未聘用羅姓男子擔任議員公費助理；另自2013年1月起至2020年7月止，雖有聘用劉姓男子擔任議員公費助理，但未給付全額公費助理薪資。

但是，吳瑞芳竟向3人收取個人基本資料、身分證件及郵局帳戶存摺、印章，再利用職務上機會，佯以其於前揭期間有聘用林女、羅男擔任議員公費助理，及於前開期間申報聘用劉男擔任議員公費助理，領取全額公費助理薪資之不實事項，向南投縣議會申報3人公費助理每月薪資2萬至3萬元不等多公費助理補助費，致使無實質審查權限的南投縣議會公務員陷於錯誤，依吳瑞芳所申報公費助理人員及薪資內容之不實事項予以登錄。

吳瑞芳總計向南投縣議會詐取公費助理薪資512萬735元，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務上之機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實等罪嫌；林、羅及劉3人均涉犯幫助利用職務上之機會詐取財物、幫助使公務員登載不實等罪嫌。