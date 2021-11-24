農委會主委陳吉仲將豬飼料添加萊劑比作人吃保健食品，引發爭議，陳吉仲也急PO逐字稿澄清自己沒說萊劑是保健食品。國民黨立委李德維批評，「看過愛做官的，真沒看過像陳吉仲這種死也要做官的，看過不要臉的，真的沒看過陳吉仲這種堅持不要臉的。」

李德維說，看到陳吉仲把萊劑比喻成保健食品，他真的嚇一大跳，姑且不論陳吉仲當年還沒入朝為官時，說萊豬「打死也要擋」，結果一朝為臣之後，萊劑變成保健食品？且從逐字稿來看，陳吉仲把食品添加物跟保健食品混淆，兩者根本就是不同的概念。

李德維批評，陳吉仲如果連這也要混淆，真的不配再幹農委會主委，更何況對於豬隻來說，那是貪心的人類，為了要降低飼養成本，提高收益，不惜加重豬隻心肺血管負擔，餵食的添加物。

李德維痛批，看過愛做官的，真沒看過像陳吉仲這種死也要做官的，看過不要臉的，真的沒看過陳吉仲這種堅持不要臉的。他也呼籲民眾12月18日公投投下四個同意，讓陳吉仲滾蛋，撥亂反正。