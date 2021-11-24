男神謝霆鋒有個傳奇老爸，那就是資深藝人謝賢，可以說謝霆鋒的帥氣外表，正是傳承自爸爸的好基因，謝賢縱橫演藝圈超過一甲子，從黑白片演到彩色片，全盛時期人氣不輸兒子，而除了演藝成績精彩，謝賢的感情世界，也是外界熱議話題。

謝賢從年輕到老，都是圈內知名風流公子哥，曾結過兩次婚，前妻是女神級人物甄珍、狄波拉，1974年他狂追甄珍成功，歡喜在香港註冊結婚，但婚姻僅3年就破局，而謝賢的空窗期也沒太久，1978年再追狄波拉，隔年將女神變老婆，生下一雙兒女謝霆鋒、謝婷婷，但謝賢難改風流倜儻作風，第二段婚姻有了孩子也難維持，兩人在1995年離婚，當外界以為這樣的情史夠豐富時，謝賢再度刷新眾人的眼界。

二度離婚時已經要60歲的謝賢，下一個對象竟是超級老少配，在1995年甜蜜交往小自己49歲的正妹Coco，年齡差之大，根本爺孫戀，而謝賢對待嫩女友的模式，完全看不出是個老人家，當街摟腰、舌吻樣樣來，Coco甚至給他帶來回春效果，謝賢被拍到去購賣時尚年輕的內衣褲，兩人在公開場合放閃的尺度，讓很多年輕情侶都望塵莫及。

雖這段爺孫戀不被外界看好，但兩人卻愛得穩定，本以為謝霆鋒將有個比自己小的後母，不料謝賢卻在與Coco交往12年後突然分手，還傳他給了女方2千萬當作分手費，補償她花在自己身上的青春，至於分手的理由，其實謝賢在還跟嫩女友交往時，就曾多次公開表示自知年紀大了，不敢用婚約束縛對方，名分什麼的都太虛無，還坦言真的「力不從心」，要女友遇到好男人就去，雖然寂寞，但不願再耽誤女方的人生。