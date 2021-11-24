買房門檻高，在購屋基金還沒有著落的狀況下，許多人只能先租房，有時難免與房東出現糾紛。不過大陸廣東省近日卻發生一件離奇的租房爭議，一名女子控訴房東無良，透露自己跟房東租屋長達15年，但近期房子拆遷，屋主獲得260萬人民幣（約新台幣1131萬），女子要求房東要分她一半，遭到房東拒絕，最後女子竟氣得大罵「租了15年房子，都有感情了」，消息一出引起熱議。

瀟湘晨報報導，一名戴眼鏡的女子在自拍影片中表示，租15年的房子面臨拆遷，約可拿到260萬的補償金，因為曾經出錢幫忙裝修，所以她認為對方必須分她一半，「一年房租約2萬人民幣（約新台幣8.6萬）15年下來也有30萬人民幣（約新台幣129萬），當年房東的房子也只值20萬人民幣（約新台幣86萬）現在也住出感情來了，但房東卻說根本沒我的份，你說氣人不氣人。」

影片一出引起大陸網友們熱議，許多人狠虧真正貪心的那位租客，「我用支付寶十多年，都用出感情了，支付寶賺的錢是不是應該分我一半」、「我在地球上生活幾十年了，應該有一大塊都是我的」、「對於房屋你只有使用權，沒有所有權。你再對這個房子有感情，它也不屬於你啊」、「租的時間長了，產生幻覺了，以為房子本來就是自己的。」

事實上，根據大陸《國有土地上房屋征收與補償條例》規定，被徵收人可以選擇貨幣補償或房屋產權交換補償2種方式，補償對象是相應的權利人，即是屋主，代表房客並不能要求房東分她一半。