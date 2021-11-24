桃園市平鎮藝術季今年已邁入第16年，今年將結合「1895乙未保台紀念公園」開幕，邀請各領域傑出的表演藝術團體，演出一場世界級的盛宴，平鎮警分局為求活動圓滿順利，特別配合主辦單位規劃相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

平鎮警分局分局長黃富村表示，本次藝術季結合「1895乙未保台紀念公園」11月26日至28日登場，特別規劃世界級音樂饗宴，期盼藉由精彩的演出，將平鎮藝術季推廣給更多民眾，提升在地藝文能量；另為求活動盡善盡美，分局各單位執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。

桃園平鎮藝術季登場交管籲用路人留意。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

平鎮藝術季活動現場位於育達路的「乙未保台紀念公園」，活動會場前道路將於11月25日21時30分起至11月28日5時止進行封閉管制，民眾得利用文化街、廣德街或復旦路等替代道路來規劃行程。另也呼籲參加活動的民眾多多搭乘大眾交通工具前往，以避免車潮壅塞。

另外平鎮警分局也會在活動會場週邊建立安全行人走廊，育達路二段108巷至文化街與育達路路口，屆時也將封閉管制車輛進入；民眾車輛可停放在乙未公園地下停車場，周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。