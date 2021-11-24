好消息，10月27日因擦撞到瑪莎拉蒂惡煞被痛毆的宋姓大學生，經台中榮總開刀搶救後，恢復良好，宋母稍早表示，兒子25日就可以出院返家。

宋姓大學生上月底開車在台灣大道擦撞到瑪莎拉蒂遭車主張敦量等人揪眾以鋁棒痛毆，造成顱底骨折出血，一度昏迷，事件爆發後也引發社會關注，宋母一度在媒體前哭喊台中的治安怎麼了；幸宋生在台中榮總全力救治下，於11月10日轉到普通病房，經一連串復健後預計25日可出院返家。

宋母表示兒子25日就可以出院返家，但目前兒子情緒仍無法平復、面對媒體，感謝大家幫忙與關心。