民進黨多位立委今舉行反對核四重啟記者會，媒體提問時，一名佩戴挺核社群「支持核電，暖化歸零」貼紙的男子踢館，質疑美國核管會並未規定一定不能在斷層旁蓋核電廠；立委洪申翰回應，用各種方式要閃避最嚴謹地質上的審查或檢視，都是心存僥倖。雙方一度為「媒體或擁核者」身份問題交鋒。

洪申翰強調，馬英九說國民黨解決核廢料的作法就是去貢寮挖一個大山洞，但經濟部隔天澄清這個山洞不存在，「根本就是個幻想的山洞、一個不存在的山洞」，顯示國民黨一直以來解決核廢料的做法，都是一個幻覺；馬英九跟朱立倫「你們該做的事情是，挖一個地洞把你們兩個自己埋進去」，這可能對台灣的核電問題有比較大的幫助。

民進黨多位立委召開的這場記者會中，輪到媒體提問，結果台下有位佩戴挺核社群「支持核電，暖化歸零」貼紙的男子發問，貢寮在歷史上，最大地震震度有多少？若沒有的話，為何會認為它地質結構不安全？

他接著說，美國核管會並沒有規定它一定不能在斷層旁邊，只規定建築結構必須符合耐震效果，所以他不理解，為何一直強調外海的斷層或再給他連起來，即使連起來，它的地震規模有無算過核電廠是否能加以對抗或抵抗？

透過視訊與會的洪申翰指出，這位媒體朋友他知道，應該也是核能留言終結者社群的朋友。

不料提問男子也回嗆，「請你回答重點，不要去為我的身份做說明或多做解釋。」

洪說，「我說你是媒體的朋友，你剛剛說的問題，其實都有專業上的答案」，台大地質科學系教授陳文山已經說得很清楚，現在針對斷層的新市政，不管是S斷層或是外海斷層，都經過不只一位地質界的老師檢驗跟審查，目前得出的結論，都是當時在核四廠建廠時不了解地質的構造。

他說，這些構造都會帶來地質跟地震的風險，所以現在就地質跟地震問題來說，已經出現許多新事證，甚至現在看到S斷層，就是直接穿過核四廠房裡，所以全世界沒有一個核電廠就讓他直接穿過機組下方。

這名男子又追問，「其實美國加州惡魔谷核電廠就有斷層通過」；洪說，「你是媒體的身份還是擁核社群的身份？我是在回答媒體，我是在回答媒體的答案，我是把你當做媒體來回答你的問題」。

洪申翰重申，陳文山老師的答案已經表達非常清楚也非常專業，所以他認為，台灣在地震風險那麼高的地方，必須用最謹慎態度，面對地震跟地質風險的問題，這是所有民意代表都該有的一致態度，不是要鋌而走險、心存僥倖，現在各種方式要閃避最嚴謹地質上的審查，或檢視，這些想法都是心存僥倖。

立委賴品妤接著說，所以答案很清楚，主管機關就是原能會，「這個問題不能用我覺得、我猜測、我臆測，直接在貢寮或台灣任何一個不適切的地方放一個這樣重大工程」。