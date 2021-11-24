↑奧莉維亞堪稱是今年最強新人，一口氣通包葛萊美4大獎入圍。（環球音樂提供）

↑小賈斯汀曲風與個性近年越趨成熟，受到葛萊美肯定。（環球音樂提供）

↑阿巴合唱團成軍近半世紀後終於首次入圍葛萊美獎。（環球音樂提供）

第64屆葛萊美獎於24日凌晨公布入圍名單，談話節目《史蒂芬柯貝爾深夜秀》的節目樂團團長、以《靈魂急轉彎》原聲帶奪下奧斯卡最佳最佳原創配樂獎的爵士與靈魂樂才子強巴提斯（Jon Batiste），以超級黑馬姿態橫掃11項入圍，是今年最大入圍贏家，他在推特開心發文說：「我的生日也是11／11！」

小賈斯汀（Justin Bieber）、蜜桃貓朵佳（Doja Cat）、H.E.R.各入圍8項緊追，怪奇比莉（Billie Eilish）與奧莉維亞（Olivia Rodrigo）也各入圍7項，其中由迪士尼頻道出身的18歲「追夢少女」奧莉維亞，以首張專輯《SOUR》在年度專輯、年度歌曲、年度製作、年度新人4大獎全數入圍，表現格外亮眼，她開心發文表示：「今年我有許多美夢都成真了，但我想這可能是最有意義的一個，感謝所有相信與支持我的人！ 」

1972年成軍的「阿巴合唱團」（ABBA）今年推出睽違40年的新專輯《啟航／Voyage》，終於在成軍近半世紀後首度入圍葛萊美獎，角逐年度製作獎，過往葛萊美獎的常勝軍泰勒絲（Taylor Swift）、紅髮艾德（Ed Sheeran）今年都只收到1項入圍，南韓天團「防彈少年團」（BTS）也連續第2年入圍最佳流行團體獎，而因質疑葛萊美獎公正度，在去年宣告抵制的威肯（The Weeknd），雖要求此後禁止將他的作品列入該獎評選，但今年仍因與其他歌手合作而入圍了3獎項。