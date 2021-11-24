南韓限定女團IZ*ONE的20歲日本成員矢吹奈子，在團體4月解散後就回到日本，加入她原本所屬的母團HKT48持續演藝事業，沒想到卻有消息指出，矢吹奈子疑似遭到團員霸凌，同時也附上證據，消息讓南韓網友十分心疼，直喊：「奈子，快回韓國吧！」

矢吹奈子回到日本後發展順利，不僅以HKT48成員身分活動，也接了雜誌拍攝和綜藝節目、電視劇等行程，忙得焦頭爛額，看似過得不錯，卻有網友在韓網論壇《nate》指出，矢吹奈子在HKT48中遭到霸凌，該名網友指出，矢吹奈子曾發文透露自己的藍芽耳機不見一星期，最後在宿舍垃圾桶找到，懷疑是有人惡意為之。

不僅如此，該名網友也表示，有次矢吹奈子不小心對隊友說了韓文，立刻被對方虧說：「是不是太投入在韓國的日子？」當她在活動中解釋韓文單字時，後方的隊友也露出令人不舒服的反應，被懷疑是在恥笑她，貼文一出，立刻引起熱議，讓不少網友為矢吹奈子大抱不平。

許多網友聽聞此事，都忍不住表示：「奈子請回來韓國...我真的很擔心」、「奈子既漂亮又好，我以為她會在日本很受歡迎，相處得很好...」、「聽說日本的欺凌比韓國嚴重得多。」、「都是過度競爭惹的禍...」、「現在IZ*ONE成功出道的日本成員發展都很好，其他人都自卑了」，然而這些消息都尚未獲得證實。