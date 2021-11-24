隨著科技的發達，許多對於自己的身材不滿意的女性，都能透過醫美或是服飾來達到自己想要的效果，但也有人因為胸部太大而不知道該怎麼穿搭。日本3人網紅團體「ばんばんざい」近日便在YouTube頻道上PO出「巨乳穿搭」的示範教學，引起網友熱烈討論。

日本網紅團體「ばんばんざい」因經常在社群平台上製作一系列搞笑及測試影片，而受到大批觀眾的喜愛，YouTube頻道吸引超過148萬名粉絲訂閱，使人氣不斷攀升。近日他們再度更新影片，為大家示範「隱藏巨胸的一周穿搭」，影片中，只見兩名女成員刻意穿上假的乳膠巨乳，先對著鏡頭擺出各種可愛的姿勢，並換上多套服飾，向擁有傲人上圍的女性示範如何能穿得性感又不尷尬。

只是沒想到兩名成員越穿越開心，在換裝時竟穿著乳膠巨乳在鏡頭前熱舞上下跳動，甚至左右狂甩（影片3:44處），假胸也因此大幅度的晃動，宛如運球一般笑翻一票網友，紛紛留言「笑死我了，是在運球？」、「嚇我一跳，沒從頭看以為胸部真的可以這樣晃」、「真的這麼有彈性的話衣服會賣爆」、「她們真的很賣力示範，太有趣了」、「真胸最好能這樣運啦！哈哈」、「笑到噴出眼淚來」、「後面是大爆走嗎？哈」、「這個影片害我笑了一整天」，吸引將近100萬人次點閱，並在網路上瘋狂轉發。

日本網紅穿上假胸示範穿搭。（圖／YOUTUBE）