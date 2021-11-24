新北市去年公告台北港為新北市第一處、也是全國第一處空氣品質維護區，限制無檢驗合格紀錄的一、二期柴油車輛進出後，該區PM10減量349噸、PM2.5 減量126公噸、氮氧化物減量2533公噸，空品獲得顯著改善。新北市日前也將板橋轉運站與板橋公車站周邊將納入空氣品質維護區，目前在環保署審查中，預計年底前可以公告。

環保局長程大維指出，一、二期未妥善保養的柴油車，空氣污染物排放量為三至五期車的2至6倍不等，台北港為新北市轄區內重要商港，每年進出車輛高達120餘萬輛次，其中一、二期柴油車輛約占9.7％。

程大維說，去年9月25日市府依法公告台北港為全國第一處空氣品質維護區，管制一、二期一年內無檢驗合格紀錄柴油車輛，並運用科技執法車牌辨識系統，迄今已查獲違規柴油車432輛次，自公告至後，進出港區的一、二期柴油車已減少50％以上，大幅降低污染。

程大維也說，環保局更加嚴管制台北港區內外陸、海污染源，包含港區內、外營建工程及堆置場加嚴管制，要求業者落實污防制措施，同時推動智能監控，要求業者自主管理改善。

環保局統計，台北港公告空氣品質維護區後，管制見成效，未來亦將持續擴大管制台北港空品維護區，盼有效降低台北港環境負荷。

環保局說，除管制陸上移動污染源外，環保局亦針對港區內海上「船舶」稽查，去年台北港約有4880艘次船舶進出，稽查57艘船次，其中有4艘船舶排煙污染事實明確，已由交通部航港局開罰。