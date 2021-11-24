瑞安航空執行長Michael O'Leary在周二指出，新冠傳染病再度引發擔憂，干擾了聖誕假期旅遊活動和明年夏季的預訂，從現在到今年底，歐洲航空業將進入一段艱苦時期。

目前東歐許多國家重啟社交封鎖，奧地利更是在西歐國家開了第一槍，率先實施嚴厲管制措施，讓人們擔憂歐洲是否會連續兩個冬天都陷入宵禁等嚴厲的防疫封鎖中。

O'Leary說，一直到上個周末之前，一切都看似完好，但是奧地利從本周一開始實施嚴厲社交封鎖，打亂整個局面，讓人擔心全歐洲都會陷入第四波疫情中。

執行長認為，從現在開始到聖誕節，將處於一個充滿焦慮的時期，在民眾制定聖誕旅遊計畫之際，卻成為今年最堪憂的時刻。民眾將不可避免地削弱了信心，此也將擾亂民眾的暑假旅遊預訂活動。

O'Leary周二重申，到2022年夏天，機票價格將不可避免地上漲，瑞安航空希望屆時能重新回到疫情爆發前的價格水準。