經營85度C的美食-KY(2723)台灣營運隨疫情趨緩逐步回升，看準蛋糕業績反彈較快及耶誕檔期到來，集團嚴選歐洲進口原物料，打造4款切片及3款整膜聖誕主題蛋糕，搶攻偽出國舌尖之旅商機，目標聖誕檔期銷售20萬個蛋糕、業績達2200萬元，持平去年表現。

美食股價10月初觸及159.5元波段高點，隨後因第三季獲利旺季不旺而一路走弱，昨（23）日下探119元、創1年來低點。由於1個半月來已修正達25％，今（24）日持平開出後走揚3.32％至124.5元，截至午盤維持近2.5％漲幅，領漲觀光類股。

美食2021年前三季合併營收148.36億元、年增2.77％，歸屬母公司稅後淨利9.14億元、年增達37.17％，每股盈餘（EPS）5.08元，雙創近3年高點。其中，中國大陸營收86.61億元、年減0.18％，美國營收36.16億元、年增21.63％，台灣營收23.84億元、年減7.78％。

美食表示，第三季台灣門市業績雖因疫情三級警戒影響而下滑，但狀況隨著疫情趨緩、消費動能回溫而逐步回升，各產品的業績回升狀況不一，其中以蛋糕反彈最快。觀察美食前三季集團各產品營收，亦以蛋糕的西點類52.44億元、年增達11.38％最強勁。

隨著耶誕檔期到來，85度C嚴選比利時Belcolade巧克力、頂級比利時嘉麗寶巧克力、法國BOIRON保虹果泥、法國鮮奶油和法國kiri鮮奶油乳酪等原物料，打造4款切片和3款整膜聖誕主題蛋糕，以偽出國舌尖之旅訴求積極搶攻聖誕節商機。

美食表示，85度C今年推出迷你乳酪、粉色聖誕、萌萌小雪人、金沙麋鹿4款聖誕主題造型切片蛋糕，單片價格62～65元、與去年相同。3款6吋整膜主題蛋糕單價則介於390～460元間，區間較去年420～430元擴大，檔期銷售量及業績則目標持平去年。

美食10月自結合併營收16.77億元，月減2.34％、年減3.98％。累計前10月合併營收165.14億元、年增2.01％。由於中國大陸近期疫情再度升溫，投顧法人預期將壓抑同店營收成長，目前預期第四季營收將季增2％、營益率及每股盈餘持平第三季，低於市場預期。

雖然短期營運因中國大陸不確定性仍高而承壓，使投顧法人下修美食今年獲利預期4～6％、每股盈餘估6.29～6.57元，但認為近期股價已反應營運利空。在台灣及美國復甦趨勢確立、中國大陸疫情受控後表現有望優於預期，明年獲利趨勢仍向上。

投顧法人維持「買進」評等、目標價維持168元不變。另一家則因下修明年獲利預期2％，而將目標價自148元略降至145元，但仍維持「買進」評等不變。