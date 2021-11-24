超商店員頻遭攻擊 柯文哲嘆「僅冰山一角」：社會不安力量在醞釀

台灣近期頻傳便利超商店員勸戴口罩而遭攻擊，暴力事件震驚社會，桃園市長鄭文燦建議業者大夜時段排雙人值班，內政部長徐國勇則建議店員佩戴辣椒水。台北市長柯文哲24日表示，疫情期間通貨膨脹嚴重，許多人生活過得不好，這些事只是冰山一角，他認為對窮人好不是施捨而是保護自己，如果很多人生活不愉快，問題就會出現。

柯文哲24日出席「智慧政府市民e＂同＂行」活動後接受媒體聯訪，被問到怎麼看近期的超商攻擊事件，柯坦言，最近超商為了叮嚀戴口罩，被打、被挖眼睛及被殺的很多，他要誠實地講「這是冰山一角，反映的是這社會有不安的力量。」

柯文哲說，從數據上分析可看出通貨膨脹來了，去年台灣GDP還是正成長，但房地產、股票漲很多，相較之下一定有人過得差，北市之前有做數據分析，發現疫情下的確很多地區或特殊階層有受傷，因此最近也在想如何給這些人補償和救濟。

話鋒一轉，柯提及營建物價也在飆漲，從去年1月到現在已上漲16％，但沒有公共工程預備金會編到16％，因此他都可以預測明年一大堆工程會出現法律糾紛，畢竟「殺頭生意有人做、賠錢生意沒人做」，為此整個市府還動用副市長去重新整理所有預算來補工程預算缺口。

柯表示，最近的事件他也不用再去罵，相信網路上、PTT罵聲一定一大堆，但比較務實去說就是反應疫情到現在，有相當比例的民眾受損，貧富懸殊更厲害，有些人實質受損，這些人就變成社會不安的力量，因此他常常說，對窮人好不是施捨而是保護自己，現在社會很多人生活不愉快，就會偷會搶，這還是要注意，相信最近這幾個案子只是冰山一角。