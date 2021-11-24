近期受到原物科上漲等影響，許多物價也頻頻傳出上漲跡象，但據老五老基金會今天公布的「獨老營養與飲食習慣」調查指出，每位獨居老人每天花在餐食上平均僅有162.81元，若以每天三餐計算、每餐不足55元，在物價上漲的當下，可能連一個便當都買不起。

據該調查發現，在5大類食物中，有51.2％獨居老人乳製品未達建議量攝取量的每天1.5杯乳製品，也有48％的獨居老人水果類未達建議攝取量的2份水果，但卻有79.2％的獨老認為自己健康沒問題；此外，也發現有74.5％的獨居老人每周有3至4天的餐食重複，老五老基金會說，重複的餐食讓吃飯不再是幸福感的來源。

81歲的陳爺爺每天早餐吃沖泡麥片，因為家中沒有瓦斯，因此原本只能用電鍋煮粥、配罐頭度過一餐；因為車禍、截肢，獨自一人獨居，今年81歲的寶珠姐說，每天8點起床、沖泡燕麥片當做早餐，中午及晚餐就看冰箱有什麼就煮什麼東西，「幾乎每天都吃一樣」。

老五老基金會專員張淑芬說，此次調查發現獨居老人飲食往往營養不均、餐費不足、重複性高及備餐困難等，因此將與外送平台合作推出「營養物資補充包」，其中有如乳製品、高蛋白等長輩較缺乏的營養元素為主，並持續推動「獨老快樂餐」，提供獨居老人自己選擇餐點的自由。

老五老基金會執行長游麗裡也說，除了進行獨居老人送餐優化外，近期也將推動「年菜送餐」活動，期待在小年夜前號召全台1000位志工及200汽車，連同企業志工、學校等，在全台7個縣市同時製作、遞送1000份現作年菜，讓獨居長輩過個有年味的年。