宇峻奧汀預計將於2021年冬季發行的經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》，今(24)日官方公佈事前預約人數達到15萬人，成功解鎖人數達成獎勵！同時，官方驚喜公開熱門五星角色動態滿版圖，邀請粉絲們先睹為快。

人氣角色五星滿版動圖搶先看！

在《永恆星語：燐光起源》中，玩家可操控兩位主角及六位冒險者進行戰鬥，官方邀請日本知名聲優陣容熱情獻聲，其中包含鬼頭明里、石見舞菜香、上坂すみれ等人，搭配超用心的百萬字劇情，讓玩家享受沉浸式的劇情體驗，除此之外與角色互動提升好感度，也是本作的重點玩法之一，並且部份角色達到五星後，將可以獲得精美的獨立「滿版」動態立繪，激發各位玩家們蒐藏及解鎖的欲望！

破滅神劍—天薙劍姬(CV：ファイルーズあい)

身材姣好、儀態優雅的美女，真面目是傳說神劍的人格具現體，也稱為「劍靈」。擁有過人的強大力量，依照使用者的意志，可以成為保家衛國的巨盾，也可能成為毀天滅地的危險兵器。本體以神之金屬所造，因而獲得產生人格的機會，並且因為足夠強大而得以幻化為人型。雖然有自主行動的能力，但本質畢竟是武器，所以會追求能夠發揮自己力量的強者。此外，官方強調，完成新手任務就可以獲得五星天薙劍姬！喜歡劍姬的朋友們千萬不要錯過哦！

破滅神劍—天薙劍姬(CV：ファイルーズあい)

怠惰公主—黛墮(CV：美坂朱音)

傳說中的惡魔五姐妹四女。有著非常懶散的個性，並且認為需要活動的事情，包括呼吸都覺得麻煩。是全家族中……不，或許是全世界最懶惰的少女。雖然懶惰是她的賣點，但她只要握住細劍，就像變了個人似地，擅長以迅雷不及掩耳的速度發動劍擊。行動速度是五姊妹中最快。

怠惰公主—黛墮(CV：美坂朱音)

喵喵貓娘—艾莉安娜(CV：田中那実)

出身於戰鬥國度希德的貓獸人戰士，活潑好動，平時能看到她在林木間快速跳躍，不過她本身相當嗜睡，常因打瞌睡恍神而硬生撞上樹幹。不但外表、習性、喜好都像貓一樣，常人對一般貓類的一切認知，全部可以在艾莉安娜身上找到。

喵喵貓娘—艾莉安娜(CV：田中那実)

世界觀測者—芭芭姆特(CV：石見舞菜香)

來自異世界的文靜少女，總是待在角落、津津有味地翻閱手中古書，討厭吵雜的閱讀環境，擁有能在快要崩塌的書堆中輕易找到所需書籍的絕佳觀察力。因為記憶殘缺的關係，只記得自己曾經生活在一個充滿書的圖書館內，對於阿維斯陀大陸這塊土地的事認知極少。

世界觀測者—芭芭姆特(CV：石見舞菜香)

黑色聖女—琉璃(CV：上坂すみれ)

擅長操控黑色的火焰，另有黑炎的美魔女之稱，實際上似乎是出身自尤里的聖巫女，具有操控黑色火焰的特異能力，看起來擅長攻擊性魔法並且殺傷力極高，卻身懷淨化黑霧的特殊能力，是性質相當矛盾的一個人。

黑色聖女—琉璃(CV：上坂すみれ)

同場加映官方粉絲團活動 —「PV分享活動」

為了慶祝事前預約人數突破15萬，官方於粉絲團舉辦PV分享活動，只要貼文分享數達100次即贈送神秘好禮通用碼，每累積增加100次分享，將再加碼抽出兩位幸運玩家贈送30連抽！有參加就有機會獲獎！各位玩家千萬不要錯過！

《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年冬季與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。