大陸官媒新華社旗下「中國證券報」24日引述業內人士指出，從大陸境內情況來看，近期煤價受到官方調控大幅下降等因素影響，部分原材料價格上漲壓力明顯緩解，生產者價格指數（PPI）漲幅高點已經浮現。

中國證券報報導指出，近期多種大宗商品價格明顯回落，從銅鋁鋅到鉛鎳錫，六大工業金屬的現貨價格14年來首次出現同時高於期貨價格的情況，反映市場對大宗商品期貨價格上漲的持續性並不看好。

報導引述大陸發改委價格監測中心國際處處長趙公正稍早前發表署名文章稱，隨著供應逐步恢復，預計除能源品外，今年第四季和2022年首季多數大宗商品的價格將繼續回落。在高基數因素影響下，明年第二季多數大宗商品價格可能出現年比衰退的情況，帶動全球主要國家PPI大幅回落，但回落幅度仍有較大不確定性。

據了解，在大宗商品價格持續上漲下，本月稍早公布的大陸10月份消費者物價指數（CPI）和PPI年增率雙雙上揚，PPI年增率更飆漲到13.5％，遠超市場預期的12.4％，創逾26年最高。CPI年增率也來到1.5％，創下13個月新高。10月PPI與CPI的「剪刀差」進一步擴大至12個百分點，同樣再創歷史新高。

先前有市場人士分析，大陸上游的成本價格壓力已逐漸傳導到下游消費端，讓民眾相當有感，通膨壓力仍在逐漸增強，物價全面喊漲時代已然來臨。