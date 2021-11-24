針對近期超商暴力攻擊事件，行政院長蘇貞昌今（24）日表示，已下令警方對超商安全維護，同時加強超商人員教育訓練，大家一起給超商工作者多一點支持。

蘇貞昌表示，對於超商24小時的服務，同時配合政府提供各方面的協助，都可以看出超商的服務和對民眾的方便，是台灣超商服務社會的一個文化，受人民很大的肯定及接受，我們應該多一點給超商支持。

蘇貞昌說，近來發生的幾起超商暴力攻擊事件，令人痛心疾首，他已經下令要求警方對超商的安全維護、巡邏，超商有任何狀況，第一時間要最快速到場，並且今天經濟部會協調超商業者，透過更大的能量，讓超商的安全性能夠更強，對超商工作同仁的辛苦都給予保障，並且加強這方面的教育訓練。

蘇貞昌指出，對於戴口罩的提醒，用廣播、用標示就可以，且從來沒有要求廠商、店員負這方面的責任。總之超商是我們最好的朋友，希望政府、鄰里，大家一起給超商肯定、給超商工作者加油，一起維護安全。