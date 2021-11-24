美國下週將在卡達與塔利班重啟會談，討論打擊恐怖主義與阿富汗人道主義危機等問題。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，美方代表團將由美國阿富汗事務特別代表威斯特（Tom West）領軍，預計展開為期兩週的討論。

雙方將就攸關「我們重大國家利益」的議題進行討論，其中包括對抗伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（Al-Qaeda）的反恐行動、人道主義援助、阿富汗遭受重創的經濟，以及讓美國公民和在20年戰爭期間替美國工作的阿富汗人安全撤離阿富汗等。

威斯特兩週前在巴基斯坦會見塔利班代表；塔利班在美軍完全撤離阿富汗前，迅速重掌阿國政權。

雙方10月9日、10日在卡達首都杜哈舉行首場面對面會談。在塔利班掌權後，負責監督與阿富汗關係的美國外交人員便轉移陣地到杜哈。

威斯特19日重申，塔利班若想獲得美國財政與外交支持，美方的條件是要打擊恐怖主義、建立具包容性政府、尊重少數民族以及婦女權益，以及提供公平的教育和就業機會。

他表示，美國目前僅提供人道主義援助，會持續與塔利班對話。

未獲國際社會承認的塔利班政府外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）上週在致美國國會的公開信中，呼籲美方解凍阿富汗海外資產。