緊咬105碼頭案！周玉蔻再提四證嗆「要有坐牢準備」 顏寬恒：到法院說清楚

媒體人質疑顏寬恒當立委時，透過質詢、預算凍結等方式，助家族企業取得台中港105號碼頭經營案。顏寬恒今天在台中受訪，嚴詞反擊說，當時民進黨籍立委葉宜津和他共同提案，當時台中市長林佳龍也大力倡導綠色環保工程，「你可以說這二人在包庇顏寬恒嗎？」

顏寬恒提到，2016年他當立委時，因台中港務公司違反國際港務發展條例，他在交通委員會和民進黨立委葉宜津共同提案凍結台中港務公司的預算。當時台中市長林佳龍也大力倡導綠色環保工程，避免揚塵，提高空汙防治，台中港105號碼頭經營案在2017年通過招標程序。

顏寬恒指出，當時中央、地方都是民進黨及林佳龍執政，民進黨立委葉宜津和顏寬恒共同支持，「你可以說是葉宜津、林佳龍和民進黨政府包庇、護航取得碼頭經營權嗎？」

「讓證據說話！」顏寬恒表示，台中港105和104碼頭皆符合港務發展條例推動，也符合綠色和環保工程推動，要提高台中港整體發展，時任中部的立委，都有權利和義務要協助台中港推動和活化，對台中港的質詢，和中火空汙防治和中油管路安全性的質詢，都是合理合法。

記者追問「有人建議交通部廢止台中港碼頭標案」，顏寬恒說，依照法律走，完全沒有意見。對於周玉蔻臉書再提4大證據，還嗆顏等著坐牢，顏寬恒強硬回擊，「到法院講清楚」。