中央大學今天發表2022衛星影像月曆「遙電影」，12部電影的場景與地景風暴成為各月份主角。（林志成攝）

中央大學太空及遙測中心與校內視覺文化中心合作23日發表2022衛星影像月曆「遙電影」，以先進的超高解析衛星影像與3D彩繪，輝映12部電影的場景與地景風貌，製作出2022「遙電影」衛星影像月曆，建構出跨越時空的影像紀實；《春寒》為這月曆3月份的主題，電影中鳳飛飛及梁修身扮演一對戀人，漫步在大霧籠罩的太平山翠峰湖畔，導演梁修身(左)也出席記者會現場，大談當年電影拍攝秘辛。(郭吉銓攝)

中央大學太空及遙測中心與校內視覺文化中心合作，以先進的超高解析衛星影像與3D彩繪，輝映12部電影的場景與地景風貌，製作出2022「遙電影」衛星影像月曆，建構出跨越時空的影像紀實。

中央大學太空及遙測中心自1995年起每年均選定特定主題製作衛星影像月曆，2022年的月曆取名為「遙電影」，一方面凸顯這些影像是太空遙測所得，另一方面，也是遙望台灣電影過去的美好與輝煌。

中央大學太空及遙測中心資源衛星接收站主持人蔡富安表示，這次月曆的影像，是從600公里公里高空拍攝地表所得，呈現出淒美愛情故事《春寒》中所描繪的太平山林業風光與翠峰湖的另一種風貌，也提供了《戀戀風塵》中主角在山城九份遠眺山海交錯腸景的不同視野。

中央大學文學院院長林文淇說，挑選12部電影是一個錐心的過程，因為可以選的電影太多，最後以很快可以取得版權印在月曆上的電影為優先考量。這次挑選出來的電影，分別於不同年代，在台灣12個不同地區拍攝，從山野鄉村至繁華都市，皆可從電影中窺見一個地區與時代的發展與衝突。

2022《遙電影》月曆拍攝12部電影的場景與地貌，分別是《青梅竹馬》、《戀戀風塵》、《春寒》、《小城故事》、《蝴蝶》、《一路順風》、《颱風》、《海角七號》、《俠女》、《小畢的故事》、《養鴨人家》及《風櫃來的人》。

1979年上映的電影《春寒》，成為這本月曆3月份的主題，電影中鳳飛飛及梁修身扮演一對戀人，他們漫步在大霧籠罩的太平山翠峰湖畔，是台灣電影中最動人的愛情風景。

梁修身今天現身記者會，他回憶，當年車子無法開到太平山，他們必須從山下搭3次流籠及4次碰碰車才能到達太平山莊，然後再走路3小時到達翠峰湖，相當辛苦。他回憶起已故的鳳飛飛，並說跟當年電影中的自己相較，「我只剩姓名、性別及五官還長在前面等這三件事沒變」。