自發行以來斬獲好評無數的動作冒險遊戲《死亡之門（Death's Door）》終於登上 PlayStation 與 Switch！這款由 Acid Nerve 開發、世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 發行的另類動作冒險遊戲於今日起正式向 PlayStation 與 Nintendo Switch 的玩家們敞開大門，PS 版本售價新台幣 590 元、Switch 版本售價折合新台幣約 560 元（美金 19.99 元）。

官方遊戲影片

曾開發動作冒險遊戲《泰坦之魂（Titan Souls）》的開發團隊 Acid Nerve 在精心醞釀之後，再次推出經典作品《死亡之門》，自遊戲開發階段就飽受期待，上架後更獲得高評價，並 入圍今年 The Game Awards 最佳獨立遊戲獎。

玩家們將置身於一個古怪又有趣的世界之中，並化身為烏鴉，負責蒐集所有亡者的魂魄。由「門之廳」出發執行任務，前往探索一片大陸，那裏充滿著扭曲怪異的居民，還有各種未知的秘密。一路上，你將為碰見的各個怪異奇妙角色帶來希望。妥善利用近戰武器、弓箭與魔法來戰勝一系列奇異的野獸與半神，追蹤這些角色們背後的故事與他們行動的初衷。

PlayStation 和 Switch 玩家們除了可由線上商店購得數位版遊戲內容外，至 Special Reserve Games 還可參與雙平台的實體遊戲片預購，可選擇包含實體遊戲片、操作說明書與美術設定集的遊戲片組合，及會另附贈《泰坦之魂》遊戲兌換碼與特製遊戲片外殼的遊戲典藏版，售價折合新台幣分別為 980 元及 1,260 元。

追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Acid Nerve (@acidnerve) 的 twitter 以獲得最新的遊戲資訊，或者背上你最順手的武器，跟小烏鴉一同在怪奇大陸中蹦蹦跳跳地探險去！《死亡之門》已在 PlayStation 與 Nintendo Switch 平台上架，PS 版本售價新台幣 590 元、Switch 版本售價折合新台幣約 560 元（美金 19.99 元）。