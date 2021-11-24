社子島自救會今赴台北市議會抗議，質疑社子島環評報告造假，閃躲評估關渡國家重要濕地，台北市議員黃郁芬指出，環評報告針對社子島有影響的內容隻字未提，北市府委外亞新工程顧問公司查詢4773筆土地是否位於國家重要濕地範圍，但環評報告中卻僅以3筆「無涉及重要濕地範圍」的土地查詢結果，謊稱社子島開發「未涉及國家重要濕地範圍」。

環境權保障基金會研究員許博任指出，「查詢是否位於重要濕地範圍」、「徵詢中央主管機關意見」及「濕地影響說明書審查」為重要濕地影響評估法定的三階段程序，若開發計畫位在重要濕地保育利用範圍，且有影響重要濕地，依法應先徵詢中央主管機關的意見。

許博任說明，土地開發總隊委託亞新工程顧問公司辦理查詢作業，曾於2018年函詢營建署城鄉分署，查詢社子島開發計畫範圍整體4773筆土地是否位在關渡重要濕地保育利用範圍，城鄉分署回函亞新公司需支付查詢費，但亞新公司卻未依城鄉分署回函繳費，並以3筆顯然無涉重要濕地範圍的土地辦理查詢後，即在社子島環境影響說明書勾選社子島「非位在國家重要濕地」。

黃郁芬痛批，市長柯文哲想加速開發社子島，未落實溝通，只想輾過去，亞欣公司被委託查詢4700多筆土地，而在環評報告中卻僅有3筆，謊稱不會影響國家重要溼地，到底北市環評的把關有沒有專業度？魚目混珠、登載不實，黃要求，環保局應修正社子島環評報告書，主管機關內政部營建署已來函要求查詢，北市府卻不理，假裝視而不見、硬闖環評。

對此，地政局土地開發總隊表示，亞新公司已完成社子島開發計畫範圍內4773筆土地環境敏感地區調查，但這段期間土地分割合併，增加為4857筆，經逐筆篩檢後發現有3筆土地未完成環境敏感地區調查，而自救會提供函文所列的3筆土地為後續的調查結果，並非僅以3筆土地為代表，應予澄明。