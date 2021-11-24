好萊塢多年前因「Me Too」風潮盛行，奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）也中箭落馬，被演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）爆料曾有意性侵他，之後又出現一名18歲少年指控性侵，導致事業一落千丈，更被代表作《紙牌屋》切割開除，今(24日)外媒報導法院近日做出判決，宣布凱文史貝西須賠天價給製作公司MRC，罰款高達8.6億台幣。

現年62歲的凱文史貝西4年前捲入「Me Too」風波，遭多名男子指控性侵、性騷擾，甚至有《紙牌屋》的工作人員也跳出，透露被凱文史貝西性騷擾，還有人慘遭性侵，一位不具名的員工透露，凱文史貝西根本是慣犯，他並不是劇組內唯一的受害者，「這對劇組那些必須接觸他的年輕男性來說，根本算是有害的工作環境」。

對於種種指控，凱文史貝西後來在推特發表聲明，直言聽到這些消息後感到很惶恐，更對這些爆料一點印象都沒有，稱這些負面脫序行徑應該跟酒精有關，並正式宣布出櫃，宣告：「選擇當一名同志」。而負責製播《紙牌屋》的Netflix接著表態切割，宣布不再製作有凱文史貝西的《紙牌屋》，就也不再播出先前他所參演的電影《Gore》。

因凱文史貝西的醜聞導致《紙牌屋》的製作單位MRC承受極大損失，兩年前該公司便向凱文史貝西提告，文件中表示，在新聞曝光後，因違反職場工作規定和MRC的騷擾政策，公司便立刻停止與凱文史貝西合作，更展開調查，法院近期做出判決，要求凱文史貝西需支付MRC約3100萬美元的賠償金，相當於8.6億元台幣，結果十分悽慘。