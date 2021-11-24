狠砍女鄰居的王女，4名員警合力才將他壓制上銬

台北市上月發生恐怖挖眼案，1名王姓婦人在電梯內提醒1女子戴口罩，竟遭對方壓在地上拿美工刀狂砍、用手挖眼，她事後回想當時腿上出現X形刀傷，臉部、脖子、大腿都受傷一直流血，但對方仍不罷休；檢方日前依據傷勢照片，認為女子僅因對方提醒佩戴口罩，就試圖致對方於死地，已涉殺人未遂，請求法院從重量刑。

王婦10月17日在臉書爆料指出，她當時搭電梯好意提醒1名女性戴口罩，不料對方出電梯後，竟發狂持美工刀朝她砍殺、手指挖眼，對方還將她壓在地上喊「要妳死」、「要妳後悔」，事後她的臉部、脖子、大腿多處受傷縫了數十針，她回想說「我發現腿上出現X形刀傷，還沒感覺到疼痛就看到她持美工刀割我的大腿、膝蓋。」

陳女殺鄰居遭4警壓制（本報資料照片）

王婦說當時對方拿美工刀朝她猛畫，甚至想要割她的頸部，她發現她的血一直在流，但對方仍不停止；事後2人爭執引發住戶及附近洗車廠員工圍觀，警方到場動用4名員警才將抓狂女子上銬帶回，隨後依殺人未遂罪移送；女子說平時與王婦不認識、沒有宿怨，當下她自己也被攻擊，有擦挫傷，並否認有針對眼睛攻擊。

檢察官訊問後，因查無陳女患有精神疾病，認為無羈押必要，諭知1萬元交保候傳，但陳女仍籌不出錢，檢察官降保為2000元；檢方近日依據傷勢照片，認為陳女涉嫌殺人未遂，僅因對方提醒佩戴口罩，就試圖致對方於死地，且到案後否認犯行，飾詞狡辯，請求法院從重量刑。