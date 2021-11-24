中選會11月24日舉辦第3場次公投意見發表會。(製圖/陳友齡)

公投說明會「珍愛藻礁」第三輪交鋒 林惠真對決詹順貴

中央選舉委員會今(24日)舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，全程於中視直播，第二場為「珍愛藻礁」公投案，於13時至14時舉行，正方代表人為東海大學教授林惠真，反方代表人為前環境保護署副署長詹順貴。《中時新聞網》透過直播為讀者提供最新雙方交鋒內容。

林惠真表示，這是台灣公投史上第一個關於保護環境的公投提案，可以視為你我做為世界公民最重要的公投提案，想要對世界發聲，告訴大家台灣有珍貴地景、生態系，台灣有責任和決心保留下來。她說，藻礁是10年長1公分的，死亡之後骨骼會留在灘地上，層層疊疊的情況下，就會發生像千層派的重疊，經年類月累積下來就看到藻礁，藻礁的孔隙剛好可以提供生物生長繁殖居住，也就是藻礁生態系，且不只有露出來的，埋在水面下的也是藻礁。

林惠真說，一旦破壞就會造成不可逆影響，看一看現在開發單位所提出的原方案和替代方案，都會看到G1、G2區進行工程，其實外推方案的提出，只是當公投連署通過後，開發單位所臨時提出像是止痛藥的提案，沒辦法改變和正視真正問題。最後她也強調，外推還是原方案，都是破壞藻礁。

在第二輪發言時，林惠真指出，藻礁備受國際重視，是東亞第一個藍色任務希望熱點，也在國家地理雜誌看到一個藻礁專題報導，也看見生物的多樣和美麗，我們受到國際重視，且研究過程中有許多非常受注目動物到這裡，包含紅肉丫髻鮫、台灣白海豚、柴山多杯孔珊瑚。

林惠真表示，想一想這樣的設計不管原方案或外推方案，都會發生和自然海岸的隔絕，像是鯊魚沒辦法進到藻礁，還可能發生鯊魚走迷宮，因為港區設計太複雜，有點像打彈珠，且鯊魚靠嗅覺判斷，港區圍起來可能造成空間迷航。

林惠真提到，這不是經濟與環保的選擇，也不是環保與環保的選擇，這是價格與價值選擇，看到太多宣傳說三接不蓋會多燒五百萬噸煤等等，這些讓我們思考要用什麼東西來換，很多年輕人已經不知道自然海岸，在不斷消失海岸中，這公投是非常重要抉擇，我們的決定破壞藻礁，歷史會記得我們是怎麼樣選擇。

第20案主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」