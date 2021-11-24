滬指24日早盤收報3585.65點，跌0.10％，成交額人民幣（下同）2943億元。深成指早盤收報14894.60點，跌0.07％，成交額4556億元。創業板指早盤收報3480.34點，跌0.36％，成交額2056億元。科創50指數早盤收報1483.50點，漲0.49％，成交額376億元。
新浪財經報導，類股表現上，稀土、元宇宙概念股強勢拉升，工業金屬、服裝家紡、三胎概念、油氣開採股走強，通信設備、家電、醫美等類股活躍；農業種植、儲能股表現低迷，中船系、綠電、太陽能、豬肉等類股走弱。
港股方面，截至24日午盤，港股恒指跌0.06％，報24635.86點，國企指數跌0.62％，紅籌指數漲0.19％。
其中，快手2021年第三季營收年增33％，公司股價一度飆漲15％，午盤漲超7％。但科技股領跌，小米跌7％，網易、阿里巴巴、京東、騰訊跌超1％；大陸房產股大跌，融創中國跌5％，中國奧園跌超4％，中國恒大跌超3％，世茂服務跌超2％。小鵬汽車漲10％。
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