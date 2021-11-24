林品彤在《美國女孩》中鬧脾氣不吃飯只吃花生醬的場面令人印象深刻。（傳影提供）

林品彤（右）拍攝《美國女孩》相當開心，主動報名演出導演阮鳳儀下部作品。（粘耿豪攝）

10歲林品彤在《美國女孩》中飾演林嘉欣的小女兒「芳安」，提到首次拍攝電影的心得，她說「我覺得自己很幸運可以得到這個機會，每天在片場都很開心，大家都很照顧我，嘉欣媽媽都會跟我和姊姊聊天，凱勛爸爸會變魔術還有跟我們講笑話」，她與飾演姊姊的方郁婷更是在第1次定裝就玩起來了，導演阮鳳儀不忘爆料林品彤後來還都堅持要等方郁婷拍完再一起下班，可見感情之深厚。

林品彤在澳洲出生，1歲便回台就讀歐洲學校，7歲加入劇團，已有多次音樂劇演出的經驗，導演阮鳳儀當初就是看到她在音樂劇中的獨唱片段，大讚她小小年紀獨自1人站在舞台上，表現地相當自然，絲毫沒有怯場，直呼「又要跳舞、唱歌，還都非常精準到位，相當厲害，就知道她非常有天賦」。去年選角因為疫情加上雙語的需求，人選不多，林品彤飾演的角色又需要很「真」的特質，尋覓到開拍前1個月才終於找到她，阮鳳儀再次誇「又可以做舞台表演又可以演電影，能收能放的程度很高」，可惜她目前沒有長片計畫，不過會把林品彤介紹給其他導演。

片中林品彤的可愛模樣，相當討人喜歡，戲外是姊姊的她提到如何準備角色，十分成熟地以小大人口吻分享「就是要進入角色的心情，當妹妹需要很有小孩子氣的感覺，我就去想我5歲的妹妹遇到這個情況她怎麼做」，也有先向妹妹學習撒嬌。而該片拍最久的就是林品彤鬧脾氣不吃飯只吃花生醬的那場，當時她吃了10幾次花生醬才完成，導演阮鳳儀忍不住補充，「我一直跟她說大口一點，然後她真的超敬業吃超大口，前面都有吃掉，不過到後來演完就問『我可以把它吐出來嗎』，因為要滿口花生醬很難把台詞講清楚」，林品彤也笑喊吃到嘴巴超乾，演完立刻狂喝水。

至於之後會不會想繼續演電影，多才多藝的林品彤說「我還有別的興趣像是唱歌、跳舞、寫故事」，不過確實最想演戲，她提到自己很喜歡關於寄宿學校的故事，心中的夢幻角色是「小魔女瑪蒂達」，偶像則是艾瑪華森（Emma Watson）。而被問到拍完《美國女孩》後，身邊同學的反應，她透露有在學校做了1個演講分享自己的拍片過程，並笑曝「有同學問我說『裡面那是你真正的家人嗎』，老師就會說不要問這麼奇怪的問題」，待下月3日上映後，學校也有包場讓全班同學一起進戲院支持。