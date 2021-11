去年北韓2所知名大學的女大生被高官脅迫下海賣淫,引發軒然大波,當時金正恩震怒,公開處決6名主嫌。外媒指出,平壤今年以來進一步大力掃黃,至今至少有3人因使用毒品等被處死。

北韓有許多美女。

「自由亞洲電台」2020年8月引述消息人士報導,勞動黨4名官員及2名掮客因脅迫北韓知名大學女大生賣淫,在7月遭到公開處決。報導指出,這起為高官召妓的性販運犯罪由來已久,涉及人士絕對不只這6人,甚至北韓知名影星也涉入其中,

犯罪組織利用平壤菁英經常光顧的高級公共澡堂「Munsuwon」的卡拉OK房為高官召妓、讓他們使用毒品,受害女大生則為北韓名校平壤金元均音樂大學(Pyongyang University of Music and Dance)及平壤戲劇藝術大學(Pyongyang University of Dramatic and Cinematic Arts)的學生。

報導指出,當時金正恩得知這2所學校的女學生被脅迫下海後勃然大怒,因此下令行刑隊處決。

「每日北韓日本版」(Daily NK Japan)今(24)日引述「自由亞洲電台」報導,指出今年以來北韓熱衷於打擊反社會主義行為,違反者可能被判處死刑。

新政策的一部份就是制定「反資產階級生活文化」等的學習指南,指南中特別警告不良性行為,包括散播非法藥品及色情影片。

報導稱,1月以來,北韓秘密警察一直在嚴厲打擊濫用興奮劑及不良性行為,目前已知至少有3人被判死。

此外,相關部門也持續調查毒品及性虐待等情事。

報導指出,雖然不能論斷北韓今年來大力掃黃、催生相關法令是受到女大生被迫賣淫事件影響,但金正恩極有可能因為社會道德失序產生危機感,因此下令徹底鎮壓。

★中時新聞網關心您:保護自己、遠離毒品!