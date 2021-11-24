據大陸《經濟參考報》報導，隨著年底衝刺穩經濟進入關鍵期，加力護航市場主體特別是中小企業成為重中之重。大陸國務院近日連發3文，層面囊括加大對中小企業紓困幫扶力度，到提升中小企業競爭力，再到發佈為「專精特新」中小企業辦實事清單。

大陸今年以來受錯綜複雜國內外形勢影響，中小企業發展仍面臨不少困難。特別是近期受原材料價格高企、訂單不足、用工難用工貴、融資難回款慢、物流成本高、新冠肺炎疫情散發、用電緊張等因素影響，中小企業主要經營指標增速放緩。這也導致大陸官方加大對中小企業政策的支持力道。

近日更是連發3文珽中小企業。11月22日大陸國務院辦公廳發佈《關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知》，從加大紓困資金支持力道、進一步推進減稅降費、靈活精準運用多種金融政策工具，來緩解成本上漲壓力、加強用電保障、支持企業穩定擴就業、保障中小企業款項支付等提出一系列具體措施。

同日，大陸國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室發佈《提升中小企業競爭力若干措施》、《為「專精特新」中小企業辦實事清單》。前者聚焦創新引領、融資支持、數位化發展、綠色發展等層面提出34項舉措。

而後者聚焦財稅金融等政策支持和促進轉型升級等服務支援，包含財稅、信貸、直接融資等支持，以及產業鏈協同創新等10方面、31條具體措施。其中，2021年底前，中央財政安排不少於30億元人民幣，要支持1300家左右專精特新「小巨人」企業高品質發展。