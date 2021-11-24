半導體測試介面設備商穎崴(6515)營運走出谷底、2021年營運逐季轉佳，除了新產品出貨可望帶動第四季營收挑戰新高，近期再傳出順利跨足記憶體測試介面、獲得日本NAND Flash大廠測試介面訂單，為明年營運再添成長動能。

受惠營運展望轉佳激勵，穎崴股價自10月初震盪上攻，16日觸及397.5元的7個月高點，隨後因短線漲多而拉回360元。今（24）日在多頭發動下再度放量上攻、飆漲8.2％至396元，截至午盤仍維持逾7％漲勢。

穎崴第三季稅後淨利1.2億元，雖年減22.99％、但季增達42.61％，每股盈餘（EPS）3.57元，雙創今年高點。累計前三季稅後淨利2.5億元、年減39.3％，每股盈餘7.46元、低於去年同期的13.56元，但衰退幅度均較上半年顯著收斂。

受惠台系客戶5G智慧手機晶片、美系客戶高階處理器（CPU）及繪圖晶片（GPU）等新產品出貨動能轉強，穎崴10月自結合併營收3.29億元，月增達34.36％、年增達37.12％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收22.72億元，雖年減10.11％，但衰退幅度持續收斂。

投顧法人表示，在新產品陸續出貨帶動下，穎崴目前產線已滿載至年底，稼動率提升有助第四季營運顯著成長，營收有機會挑戰新高、全年力拚持穩，目前接單能見度已達明年上半年。

此外，穎崴拓展新應用業務亦再傳喜訊，市場傳出順利自邏輯測試跨足記憶體測試介面，獲得日本NAND Flash大廠測試介面訂單，預期明年將可逐季放量，為營運再添新動能，投顧法人看好多重動能將帶動穎崴明年營運恢復顯著成長。