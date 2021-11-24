台北市消防局火災鑑定實驗室於今年11月12日第5度通過ISO／IEC 17025：2017(CNS 17025：2018)認證。消防局表示，ISO／IEC 17025(CNS 17025)為規範實驗室能力及品質管理的國際標準規範，本次通過認證，亦順利獲得「國際實驗室認證聯盟相互承認(ILAC-MRA)」的認可資格，專業品質與國際鑑識科學領域實驗室並駕齊驅。

消防局表示，該局的火災鑑定實驗室的成長與發展，自98年成為全國第一間取得「火災殘跡(Fire Debris)」國際認證後，於104年再度取得「火災殘跡」及「碳氫化合物燃料(Hydrocarbon Fuels)」等二項國際認證資格，更於107年領先各鑑識領域實驗室通過新版認證標準，今(110)年五度取得認證證書，火災鑑定技術持續備受國際肯定。

本次認證評鑑於110年8月由TAF（財團法人全國認證基金會）評審委員辦理現場評鑑工作及2個多月書面審核，於10月27日通過評鑑獲得認證證書。

在改良式當事人進行主義下，從火災現場勘查、採集證據到證物分析，皆講求科學辦案、符合標準作業程序以提升證據能力及證據力。

消防局指出，未來台北市消防局將不斷培養專業人才、充實鑑識儀器及精進證物鑑定技術，展現維護臺北市民權益之決心，持續提升實驗室品質與水準。