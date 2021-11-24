近日，上海加快發展保障性租賃住房建設相關政策，完善從「一張床」、「一間房」到「一套房」的多層次住房供應體系與「租購並舉」的住房保障制度，並且預計在今明兩年計畫建設籌措保障性租賃住房24萬套（間），完成「十四五」目標總量的一半以上。

據《人民日報》報導，上海市政府23日發布《關於加快發展本市保障性租賃住房的實施意見》，預計在「十四五」期間，上海計畫新增建設籌措保障性租賃住房47萬套（間）以上，達到同期新增住房供應總量40％以上；「十四五」期間底，預計上海全市將累計建設籌措60萬套（間）以上。

其中40萬套（間）左右形成供應，緩解新市民、青年人的住房困難。而2021至2022年計畫建設籌措保障性租賃住房24萬套（間），完成「十四五」目標總量的一半以上。

上海將公租房、單位租賃房、享受政策支持的各類租賃住房中符合條件的房源，統一納入保障性租賃住房管理，強調准入廣覆蓋、租期更穩定、租金可負擔、戶型小而美。針對向社會供應的項目，初次定價在同地段、同品質市場租賃住房租金的9折以下，後續調價時，年漲幅最高不超過5％。