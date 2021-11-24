前女F4成員Amy（葉庭蓁）與結婚13年的老公薛敬樺（小薛）育有1子，近期卻傳出家庭失和，被丈夫精神恐嚇甚至痛毆，導致甲狀腺機能亢進發作。對此，Amy證實本月8日簽字離婚。

根據《三立新聞網》報導，Amy離婚後與前夫同居分房睡，但有申請緊急保護令防再被家暴，但過往陰影面積大，目前還在吃憂鬱症藥物。

回首Amy和小薛的婚姻，兩人2009年結為夫妻，生下一名寶貝兒子，看似和樂的家庭卻出現裂痕，Amy曾在節目中透露老公的佔有慾超級強，即便已經事先知道她的行程，還是會拚命連環call，加上行業的不同，老公很難理解演藝圈的工作時間為什麼不能固定，開始懷疑Amy在外面亂搞，拿出離婚協議書要求分開。

夫妻倆開始出現嫌隙，過著長達7、8個月無性生活，今年9月還傳出Amy被丈夫酒後施暴，她事後接受訪問，表示小薛某天喝醉回家，把房門搥出一個洞，她試圖溝通，就被對方抓頭髮、狠踹，還恐嚇：「要死也是他先死，不是我先死」，讓Amy害怕到甲亢（甲狀腺機能亢進）發作。

從那次之後，Amy鐵了心要離婚，「已經觸碰到我不要動手的底線，愛喝酒無所謂，可是打人這件事情我沒辦法接受」事隔2個月終於如願恢單，但內心仍留下後遺症，只要有任何動靜，都很怕是前夫又回來找她。

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