柯文哲24日出席「智慧政府市民e＂同＂行」活動後接受媒體聯訪。（黃婉婷攝）

社子島自救會24日赴台北市議會抗議，質疑北市府在社子島環評報告造假，閃躲評估關渡國家重要濕地，台北市長柯文哲今受訪時表示，這種事查證清楚就好，公務員有做不好的地方可以討論，但不要懷疑有造假，還直言他不喜歡別人動不動就說別人造假，這種指控對北市府來說太嚴重。

市議員黃郁芬表示，環評報告針對社子島有影響的內容隻字未提，北市府委外亞新工程顧問公司查詢4773筆土地是否位於國家重要濕地範圍，但環評報告中卻僅以3筆「無涉及重要濕地範圍」的土地查詢結果，謊稱社子島開發「未涉及國家重要濕地範圍」；社子島居民也怒嗆柯文哲，質疑市府只想輾壓，不顧人民生存權。

柯文哲24日出席「智慧政府市民e＂同＂行」活動後接受媒體聯訪，被問及社子島居民前往議會陳抗。他表示，這種事就查證清楚就好，但不要懷疑公務員造假，哪個地方做不好可以討論，他也要居民放心，因為北市地政局土地開發總隊主要處理社子島業務，會把該補的資料都補上，還說「我不太喜歡動不動就說別人造假，你是指控北市府造假？太嚴重了吧？」