台積電競爭對手三星跟進赴美設廠，外媒報導，三星將豪砸170億美元（約台幣4700億元）在德州蓋晶圓廠，主攻3奈米製程，看似與台積電亞利桑那州的5奈米廠互別苗頭，但分析指出，三星落腳美國，是以地緣政治局勢為主要考量因素，因為在美中角力戰場擴大之下，「在大陸附近蓋先進晶圓廠，風險相對大增」。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室發出新聞稿指出，三星將斥資170億美元，在德州泰勒市建造一座新半導體廠，為德州史上金額最高的外資投資案，新廠可望創造超過2000個工作機會。

這座半導體廠預估到2024年開始量產，主要生產先進邏輯晶片，用於行動裝置、5G、高效能運算（High Performance Computing，HPC）和人工智慧（AI）等。

三星至今在美國只有德州奧斯汀一座廠房。內情人士透露，三星曾考慮在亞利桑那州、紐約州或佛羅里達州興建第二座廠房，但最終還是選定德州，原因是當地政府承諾三星在前10年能獲得最高92.5％的房地產減稅額度，隨後額度逐年減少，另提供水電費優惠補貼。

半導體產業協會估計，去年全球半導體產能只有12％在美國，低於1990年的37％，令拜登政府積極拉攏半導體業者來美國設廠，以免亞洲各國日漸主導半導體市場，連帶威脅美國國家安全。

華爾街日報報導，目前全球晶圓代工重鎮在亞洲，其中台積電市占超過50%搶下龍頭，三星也以17%市占率居第二。但在美中競爭加劇之際，對台積電或三星而言，在大陸附近蓋先進晶圓廠，地緣政治風險相對大增，而疫情也凸顯供應鏈所在地過度集中所帶來的脆弱性。此外，美國祭出華為禁令，大陸加速半導體自主化，大手筆投資打造本土晶片廠，避免過於仰賴外國半導體技術。