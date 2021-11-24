日前立法院教文會以突襲之姿通過《私立學校法》39條及57條條文修正草案一讀，家長團體莫不深感驚訝與遺憾！全國家長團體聯盟今發布新聞稿表示，對於國家最高民意代表機關在修法過程中，罔顧民意平衡之程序正義，令全國家長感受到的又豈是遺憾兩字所能形容？

許多私立國中小用小聯招方式招生，引發亂象。因此林宜瑾等23位立委提案主張修改《私立學校法》第39條，不讓私立國中小以小聯招方式招生，而由學校主管機關以電腦抽籤方式定之，以避免學生從小就去補習，造成教育失序。

朝野立委有共識私立學校在國中小教育階段不該以考試方式來篩選學生，但對於是否只能採電腦抽籤或是還有其他方式（如依戶籍）招生，則沒有達成共識，最後這個修正條文被保留送朝野協商。

對此，全家盟表示，此法攸關全國學生的受教權及家長的教育選擇權，在未經全國公聽程序的情況下，立法院的教文會，竟冒然一讀通過修正草案，這對新課綱強調的素養核心價值，我們又為全國學子和家長樹立了何種樣態的民主素養？

全家盟說，修改私立學校法第39條入學方式改由主管機關抽籤將會嚴重損及家長現有的教育選擇權，況且，抽籤只是防弊，不能興利，也違反新課綱適性揚才精神，對教育品質的提升並無助益。

全家盟說，若真有較多學生申請某私校，其現象是果，真正要檢討的應該是因。在市場機制下的結果，教育主管應該努力的是協助公校發展特色與競爭力，以贏得家長的信賴，而不是用限制私校的入學方式來解決！尤其當私校真的抽籤入學時，家長是否被迫又得跨學區去擠升學績效較佳的公立國中？結果是因此衍生出造就明星公立國中、炒作明星學區房價的更嚴重社會問題！

全家盟提出二點呼籲：一、懇請立法院教文會委員們能傾聽民意，暫緩此法案之修法進行；二、建請教育部全面檢視目前國中教育相關問題，盡速召開公聽會，充分溝通、體察民意，以確保教育基本法中學生之學習、受教權及家長教育選擇之維護。