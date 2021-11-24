宜蘭清水地熱電廠23日正式啟用，成為全台首家商轉的地熱電廠。此電廠興建案由遠東銀(2845)擔當獨家融資銀行，以3.75億元融資支持能源轉型、提供興建運轉所需資金，裝置容量約4.2百萬瓦（MW），估可提供宜蘭縣三星鄉及大同鄉約1萬戶家庭用電無虞。

清水地熱電廠為「清水地熱發電BOT及ROT案」，由台汽電(8926)及將捷建設集團合資成立的宜元公司得標，取得宜蘭縣府設定特許權20年。電廠位於宜蘭大同鄉清水地熱公園南側、占地5.7公頃，歷經3年多的興建期後於上月底取得電業執照。

遠銀配合政府落實能源轉型、力拚2025年再生能源發電量占比達20％目標，積極支持金管會「綠色金融行動方案2.0」，展現綠色金融創新授信思維，除了專案融資支持全台首座地熱發電案建廠資金，過程中亦理解新創事業遭遇的種種關卡，協助企業克服問題。

隨著氣候變遷風險威脅提高，落實能源轉型成為全球各國主要課題。遠銀總經理周添財表示，未來除持續深化相關業務與環境、社會和企業治理（ESG）結合，並將於近期簽署TCFD氣候相關財務揭露，與政府及企業等攜手共同追求永續發展目標。