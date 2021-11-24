許多安全帽店都開在精華的三角店面，一名網友好奇指出，安全帽店平時都沒有什麼客人，但怎麼都不會倒？對此，不少網友推測可能賣安全帽很賺，也有人猜是有經營網路店家。不過，一名老司機則說，主要是會進去的人，九成以上都會消費，所以客流量雖少，但成交率很高。

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，賣安全帽的店家到底是怎麼經營的啊？平常感覺都沒有幾個人會進去購買，但安全帽店卻一間又一間地開，讓他真的很好奇背後的原因。

貼文曝光不到6小時，就吸引了將近4千人討論，不少網友都有相同的疑問，「原來大家都有同樣的疑問」、「對！我也很好奇，有時停車一直看，都沒人上門，難不成是在網路銷售做生意？」、「我也有一樣的疑問」。

對此，許多網友推測可能是賣安全帽的利潤很高，所以雖然賣得少，但賺得卻很多，因此即便客人不多還是能經營下去。也有網友認為可能是將實體店面當作倉庫用，實際上有在經營網路商店，「都轉到網路商店賣了，實體店是放庫存，兼讓客人看到實物」、「也有接網路訂單吧」、「蠻多年輕人網購安全帽」。

另外，也有老司機點出關鍵原因，這類型的店就是「有需求」的人才會走進去逛，因此客人消費的機率高達99.9％，雖然顧客的量比較少，但是成交率很高，平常雖然很少人會逛，但通常去了就是會買。「騎車的人多，市場就大囉，而且每年都有年輕人陸陸續續考到駕照，會想換安全一點的」。

不少網友也舉出「不倒店家」說，平常經過這些店家都沒有看到客人，但好幾年過去這些店都還是屹立不搖，真的有夠厲害。「眼鏡店也是，我家附近有一家24小時營業的，至今都沒倒」、「依蕾服飾店也很強」、「鎮衣店也是啊！」